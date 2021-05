Bimbi o animali abbandonati in auto, c’è il cartello che avvisa

Viterbo - Posizionati nei parcheggi dei centri commerciali cittadini

Viterbo – Bambini o animali abbandonati in auto, c’è il cartello che avvisa. Nei parcheggi dei centri commerciali cittadini sono stati posizionati ieri mattina.

Voluti da Ombretta Perlorca, consigliera comunale delegata al benessere degli animali e Leonardo De Angeli, dello sportello diritti degli animali e in collaborazione con il gruppo animalista L’anima del Cane di Viterbo.

Viterbo – Cartelli contro gli abbandoni

“In base ai dati allarmanti registrati l’estate dello scorso anno – fanno sapere Perlorca e De Angeli – si è ritenuto doveroso dare un forte monito a chi lascia bambini e animali in auto sotto il sole, esponendoli a malanni o anche peggio. Un sentito ringraziamento ai direttori dei negozi che si sono resi disponibili”.

Oggi, invece, s’inaugura un’altra area di sgambamento, stavolta a Grotte Santo Stefano, in via degli Abruzzi. Si vanno ad aggiungere alle esistenti, ultime delle quali a Viterbo, in via Silvio Pellico e a Bagnaia in via Fontana di Pegaso.

“Come delegata del sindaco al benessere degli animali – spiega Perlorca – sono estremamente soddisfatta del risultato, le tre aree di sgambamento sono di circa cinquecento metri ciascuna, sono dotate di pubblica illuminazione, di doppio cancello, di appositi cestini per gettare gli escrementi dei cani, dei cartelli con tutte le regole da seguire per usufruire di tali aree.

A queste tre aree se ne aggiungerà un ‘altra a San Martino nel Parco di Via del Colle, dove sono in fase di conclusione i lavori di ristrutturazione e che andremo ad inaugurare nei prossimi giorni e finalmente i nostri amici a quattro zampe potranno avere spazi in tutta la città e nelle frazioni”.

30 maggio, 2021