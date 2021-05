Campagna #Mangiacomeparli, gazebo in otto comuni per raccogliere firme a difesa del Made in Italy

Politica - L'iniziativa della Lega si svolge tra Viterbo, Tuscania, Fabrica di Roma, Montefiascone, Vetralla, Monterosi, Sutri e Civita Castellana

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Tanta gente questa mattina ai gazebo della Lega di Viterbo e della Provincia. Dopo mesi di chiusure e restrizioni, siamo tornati in piazza per lanciare la campagna di tesseramento e per raccogliere le firme a difesa del Made in Italy.

Saremo in piazza ancora questo pomeriggio e nella giornata di domani nei vari gazebo della Lega a sostegno di #Mangiacomeparli, questo il nome dell’iniziativa, a Viterbo ed in tante altre piazze della provincia.

Oltre al confronto sulle questioni locali e nazionali, questo fine settimana sarà possibile recarsi ai gazebo della Lega anche per incontrare gli amministratori locali dei vari comuni e per aderire alla campagna di tesseramento per l’anno 2021.

La settimana prossima torneremo in piazza in tante altre località della provincia per continuare l’attività di tesseramento e la raccolta delle firme a sostegno del comparto agricolo e alimentare, sempre più minacciato da chi vorrebbe con normative inadeguate favorite una concorrenza sleale a danno del Paese e delle eccellenze italiane.

Potrai trovarci nelle seguenti piazze di Viterbo e dei comuni della provincia:

Viterbo – piazza della Rocca – sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19,30

Viterbo – strada Terme, centro sportivo Bullicame – sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20

Tuscania – piazza Italia – sabato e domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30

Fabrica di Roma – via degli Eroi, 103 – sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13

Montefiascone – piazzale Roma – sabato e domenica dalle 9 alle 18

Vetralla – piazza Vittorio Emanuele – sabato dalle 9 alle 14 – piazza Maria del Soccorso – domenica dalle 9 alle 14

Monterosi – piazza Garibaldi – sabato dalle 8,30 alle 13

Sutri – piazza del Comune – sabato e domenica dalle 9 alle 13

Civita Castellana – viale Fiume Treia e piazza Matteotti – sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Umberto Fusco

29 maggio, 2021