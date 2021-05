Campionati di Società, tra i protagonisti di Rieti i giovani atleti della Finass

Sport - Atletica leggera - Le gare si sono svolte ieri al Raul Guidobaldi

Sport – Atletica leggera – I giovani atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo

Viterbo – I giovanissimi della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo in gara a Rieti e Viterbo.

Si è svolta a Rieti domenica 30 maggio mattina, nell’impianto del Raul Guidobaldi, la seconda fase regionale dei campionati di Società per la categoria Cadetti/e che ha visto impegnati alcuni giovanissimi atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo seguiti dai tecnici Linda Misuraca, Federica Gregori e Umberto Battistin.

Si sono messi in evidenza in questa seconda fase dei campionati, Cristian Pagnottella nei 150 metri, Valeria Giovannini seconda nel disco, Adriano Marchi terzo nel peso, Sara Passamonti e Melita Bertoccini nel triplo.

Nel pomeriggio di domenica invece presenti in gara a Viterbo, ancora i Cadetti/e e Ragazzi/e della Finass, impegnati nella gara di apertura del comitato provinciale Fidal, manifestazione che come prologo ha vissuto della intitolazione della pista al compianto professore Irnerio Condurelli, che in questo impianto ha svolto per oltre mezzo secolo la sua attività di tecnico con grande competenza e calore umano.

Vincitori delle rispettive gare a cui hanno partecipato, Norma Grezio De Filippis nei 60 metri corsi in 8”45, Enrico Bossi nei 600 metri con 1’45”18, Riccardo Ticconi negli 80 metri con 10”10. Secondi posti per Lorenzo Ticconi nell’alto con 1,56, Anita Santoni nel lungo con 4,38, Simone Nicolardi nei 60 metri con 8”47, Matteo Crocicchi nei 600 metri, e Michela Castagna nei 600 metri. Buoni risultati anche per Ludovico e Tiziano Bonucci, Cristina Cecala, Riccardo Cianchelli, Michele Fastella, Emma Fazi, Adriano ed Ettore Marchi.

31 maggio, 2021