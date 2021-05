“Chiediamo alla Liberatrice il dono dell’appartenenza alla comunità…”

Chiesa - Il vescovo Fumagalli ha rinnovato la tradizione di affetto e devozione a Maria santissima, protettrice di Viterbo dal 1320 - Ieri la festività nel chiostro della Trinità - FOTO E VIDEO

Viterbo – (ma.ma) – “Rivolgiamoci a Maria Liberatrice e chiediamole di offrirci il dono dell’appartenenza alla nostra comunità. Chiediamole di rinnovare il legame nella fede che ci aiuta ad essere tutti insieme una comunità. Oggi assistiamo a una debole appartenenza alla chiesa e l’uomo è più concentrato sui suoi interessi. Preghiamo affinché ognuno di noi possa sentirsi parte attiva della parrocchia. Viviamo le nostre parrocchie, che sono la nostra famiglia. Camminiamo insieme e sosteniamoci a vicenda per realizzare il bene di tutti”. Con queste parole il vescovo Lino Fumagalli ha rinnovato la tradizione di affetto e devozione a Maria Santissima Liberatrice, protettrice di Viterbo dal 1320.

Ieri pomeriggio nel chiostro del convento della SS. Trinità, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, si sono svolte le celebrazioni per la festività. La città ha però celebrato anche la chiusura del Giubileo straordinario indetto da papa Francesco per i settecento anni del culto pubblico della Santissima Liberatrice.

A precedere l’omelia del vescovo, il saluto del sindaco Arena e del priore del convento, padre Giuseppe Scalella. Il sindaco si è rivolto ai cittadini, richiamando alla mente le difficoltà dell’anno passato e sottolineando anche l’importanza di un appuntamento che, dopo tanto tempo, ha visto la comunità riunita. Il ricordo è poi andato a padre Mario Mattei e padre Luigi Rossi, deceduti in questo anno.

Il sindaco Arena e l'assessore De Carolis

All’interno del chiostro un piccolo passaggio dell’immagine sacra, trasportata a spalla da “Fedelissimi della Liberatrice”. Poi l’effige ha varcato la soglia della chiesa per accostarsi all’altare. Presenti alla cerimonia l’assessore Marco De Carolis e una delegazione dei cavalieri di Malta.

La Vergine che i viterbesi invocano con il titolo di Liberatrice è la “Madonna in trono con Bambino” custodita dai religiosi dell’Ordine di Sant’Agostino nella parrocchia annessa al loro convento.

La devozione risale al 1320 quando un avvenimento straordinario spaventò la popolazione di Viterbo e la Vergine, apparsa nelle fattezze dell’immagine che si trovava nella piccola chiesa degli eremiti agostiniani, liberò la città.

A memoria del miracolo i cittadini fecero voto di celebrare ogni anno una grande processione, tramandata fino ai giorni nostri nel mese di maggio. Anche quest’anno, come lo scorso, la pandemia non ha permesso il trasporto dell’effige della Vergine per le vie della città. La cerimonia si è svolta in forma contenuta, ma non meno sentita.

Maurizia Marcoaldi

31 maggio, 2021