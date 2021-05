Coppia omosessuale aggredita da una baby gang

Palermo - I due giovani si stavano tenendo per mano quando il branco ha cominciato a insultarli e ad accerchiarli

Palermo – Prima li hanno insultati, poi sono passati all’aggressione fisica. Una coppia omesessualè è stata picchiata a Palermo da una baby gang.

È successo nella serata di ieri in via dell’università. I due ragazzi, di Torino, erano andati a Palermo per una vacanza e stavano cercando un albergo dove passare la notte. Mentre camminavano per le vie del centro, un gruppo di ragazzini li ha presi di mira perché si stavano tenendo per mano.

Il gruppo avrebbe prima insultato i due ragazzi, poi li avrebbe accerchiati e aggrediti. Una delle due vittime è rimasta ferita ed è stata portata al pronto soccorso dal personale del 118. Sulla vicenda sta indagando la polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato dem Alessandro Zan, promotore del disegno di legge contro l’omotransfobia che prende il suo nome. “Un branco di giovanissimi ha aggredito una coppia di ragazzi a Palermo, mandando all’ospedale uno dei due – ha scritto San su Twitter -. L’odio si combatte con i fatti. Non con la solidarietà alle vittime. Non perdiamo altro tempo, il ddl Zan va approvato subito al senato per diventare legge dello stato“.

30 maggio, 2021