Covid, 50mila vaccinati nella Tuscia

Oltre il 60% delle somministrazioni a ultra 60enni - Open week, 50 ore di vaccinazioni con Astrazeneca per gli over 18

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, nella Tuscia superati i 50mila vaccinati. Si tratta di persone che hanno completato la profilassi, avendo ricevuto o il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson.

Le singole somministrazioni hanno invece sfondato quota 165mila: quasi 2mila 300 quelle fatte ieri. Le inoculazioni eseguite finora sugli ultra 60enni sono ben 110mila, con un picco di oltre 36mila nella fascia d’età 70 – 79. Il totale delle vaccinazioni per chi ha tra i 20 e i 59 anni arriva invece a 55mila: picco di 30mila 500 somministrazioni tra i 50 – 59enni.

Da oggi la Regione Lazio renderà disponibili, sull’applicazione Ufirst, i ticket virtuali per l’open week di vaccinazione in concomitanza con la festa della Repubblica. Dal 2 al 6 giugno tutti i maggiorenni potranno ricevere il farmaco Astrazeneca in tre hub della Tuscia: quello della Grotticella a Viterbo, il centro anziani a Tarquinia e la sala Mice a Civita Castellana. Il 2, 3, 4 e 6 giugno saranno operativi dalle 9 alle 18, sabato 5 invece dalle 9 e fino alle 23. L’assessore Alessio d’Amato ha annunciato che i richiami sono stati fissati a fine agosto.

Al via domani, invece, le somministrazioni nelle farmacie con Johnson & Johnson (23 quelle già pronte tra Viterbo e province) e quelle sui maturandi con Pfizer. Gli studenti che a breve affronteranno l’esame di stato potranno prenotarsi entro le 22 di oggi sul portale salutelazio.it e saranno vaccinati dall’1 al 3 giugno nei dieci centri della Tuscia dedicati al farmaco statunitense.

Anche a Nepi sono iniziate le inoculazioni anti-Covid da parte dei medici di famiglia. Al momento in due partecipano alla campagna di profilassi e tante sono le postazioni allestite nei locali del centro anziani. Il comune ha però anticipato che “prossimamente aumenteranno anche con l’aggregarsi di altri medici di base”.

Protocollo tra Cri per l’assistenza all’hub all’ospedale Andosilla

Pure il sindaco di Nepi, insieme ai primi cittadini di Calcata, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Corchiano e Monterosi, ha partecipato alla firma del protocollo d’intesa tra i comitati locali della Croce Rossa per l’assistenza delle persone che hanno scelto o sceglieranno di essere vaccinato all’ospedale Andosilla.

