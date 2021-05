D’Antoni: “Abbiamo fatto una cosa grandissima”

Sport - Calcio - Serie D - Il tecnico del Monterosi dopo la vittoria del campionato, che porterà i biancorossi a giocare in serie C

Sport – Calcio – Monterosi – David D’Antoni

Monterosi – “Va fatto un grande applauso a società, calciatori e staff. Tutti insieme abbiamo fatto una cosa grandissima”. La voce di David D’Antoni è rotta dall’emozione ma l’allenatore è più che giustificato. Il suo Monterosi ha conquistato la vittoria del campionato di serie D e la conseguente promozione in serie C. Un fatto storico per una città che supera di poco i 4.500 abitanti.

Miglior attacco (53 gol segnati), miglior difesa (19 reti subite) e una sola sconfitta in 31 match. I biancorossi hanno letteralmente dominato il girone G e il tecnico è giustamente soddisfatto.

“La società lavorato con grande abnegazione – prosegue D’Antoni -. In questi anni ha portato a Monterosi tantissimi ottimi giocatori e nella stagione in corso, allenamento dopo allenamento, abbiamo costruito una grande mentalità”.

Sport – Calcio – Monterosi – La squadra festeggia la vittoria del campionato

Il successo di ieri è arrivato contro il Latina (2-0 firmato da Piroli e Sowe) e proprio la gara di andata contro il Latina, vinta 1-0, ha dato alla squadra la consapevolezza di poter avere un ruolo da protagonista principale.

“La partita d’andata di Latina ci ha fatto capire che poteva essere la stagione giusta – conclude D’Antoni –, anche se eravamo convinti dal principio di essere una grande squadra. Il ciclo del Monterosi è iniziato poco tempo fa ma ora ne inizia uno nuovo. Il mio futuro? Dobbiamo sederci col presidente e capire quale sarà. In ogni caso sarò sempre legato a ciò che abbiamo fatto”.

31 maggio, 2021