“Dati tra i più bassi degli ultimi 7 mesi, a Latina, Viterbo e Rieti zero morti”

Coronavirus - L'assessore regionale alla Sanità D'Amato fa il punto della situazione: "Il 2 giugno un adulto su due avrà ricevuto almeno una dose di vaccino"

Roma – Coronavirus, oggi su oltre 9.300 tamponi nel Lazio (-2.011) e quasi 11.000 antigenici, per un totale di oltre 20.000 test, si registrano 278 nuovi casi positivi (-29), i decessi sono 6. Sono i dati del bollettino diffuso dalla regione Lazio.

“I dati di oggi si confermano tra i più bassi negli ultimi 7 mesi – spiega l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato – superate nel Lazio 3 milioni e 300mila somministrazioni. Nella giornata del 2 giugno festa della Repubblica nella regione Lazio un adulto su due avrà ricevuto almeno una somministrazione di vaccino.

Al centro vaccinale “La nuvola” superate le 200mila somministrazioni dal giorno dell’apertura (22/02/2021) al 28 maggio 2021. Nelle province di Latina, Rieti e Viterbo si registrano zero decessi.

Sold out per camper mobile clinic arrivato presso il pass di Amatrice della Asl di Rieti. successo di adesione e organizzazione.

Maturandi: domani, lunedì 31, alle ore 22.00 si chiuderanno le prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale www.salutelazio.it.

Open week Astrazeneca festa della Repubblica: da domani lunedì 31 maggio disponibili ticket virtuali sulla app ufirst. Vaccinazioni per over 18 nei giorni 2, 3, 4, 5 e 6 giugno, in 50 hub di somministrazione. Disponibili complessivamente 50mila dosi, richiami a fine agosto;

Oggi su oltre 9.300 tamponi nel Lazio (-2.011) e quasi 11.000 antigenici per un totale di oltre 20.000 test, si registrano 278 nuovi casi positivi (-29), i decessi sono 6 (-4), i ricoverati sono 913 (-20). I guariti 1.253, le terapie intensive sono 152 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,3% i casi a Roma Città sono a quota 159.

Asl Roma 1: sono 70 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si regista 1 decesso; Asl Roma 2: sono 70 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; Asl Roma 3: sono 19 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso; Asl Roma 4: sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso; Asl Roma 5: sono 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 6: sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 66 casi e si registrano 2 decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 21 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Frosinone si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso.

Nella Asl di Viterbo si registrano 13 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Rieti si registra 9 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

30 maggio, 2021