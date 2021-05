“Evidente che sul verde qualcosa non ha funzionato, ma tre ditte sono già al lavoro”

Lettere al direttore - Viterbo - L'assessore Elpidio Micci risponde alla segnalazione del lettore Corrado Frezza

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gentile direttore, mi permetta di poter replicare al nostro concittadino Corrado Frezza che ha scritto una segnalazione sul vostro quotidiano online, relativamente al verde pubblico nella frazione di Roccalvecce.

L’evidenza di un problema non la si può negare, sarebbe sbagliato anche abbozzare delle scuse che non servono, perché è ovvio che qualcosa, sulla programmazione del verde, non ha funzionato.

A questo problema, però, l’amministrazione sta cercando di dare delle risposte. Ricordo che ci sono tre ditte al lavoro per il taglio del verde e lo sfalcio delle erbe infestanti che, con molta probabilità, riusciranno a normalizzare la situazione in poche settimane.

Al signor Corrado Grezza vorrei, inoltre, precisare che il sottoscritto non ha la delega al verde, ma quelle ai lavori pubblici per gli ex comuni, la pubblica istruzione, il trasporto scolastico e servizi cimiteriali. Per quello che riguarda le mie competenze mi sono sempre messo a disposizione del sindaco, ma prima ancora della gente e credo anche con discreti risultati. Sono sempre presente sul territorio e nel palazzo comunale per ascoltare e lavorare alla risoluzione dei problemi, oltre che alla programmazione per una fondamentale crescita della nostra città.

Penso che sia giusto, caro direttore, dare spazio alle segnalazioni, perché sono uno strumento di democrazia sempre utile, ma quando si fanno delle contestazioni all’operato di una persona si dovrebbe conoscere anche le competenze assegnate a quella persona, altrimenti diventano attacchi personali. Niente altro.

Concludo dicendo che ho avuto modo di chiarire questa vicenda direttamente con il concittadino Corrado.

Grazie per l’opportunità, buon lavoro.

Elpidio Micci

31 maggio, 2021