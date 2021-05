Fotovoltaico a Tuscania, via libera all’impianto di Pian di Vico

Roma - Accolto dal Tar il ricorso della società - Il consiglio dei ministri aveva dato ragione al Mibact

Roma – Okay del Tar all’impianto fotovoltaico di Tuscania.

È stato accolto della società Dcs. RIcorso per l’annullamento della deliberazione dell’11 giugno 2020 con la quale il consiglio dei ninistri ha disposto di accogliere l’opposizione del Mibact.

Il Mibact si era oposto alla determinazione del 29 marzo 2019, concernente l’autorizzazione unica regionale dell’impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 150MWp connesso alla Rtn, da collocarsi in località Pian di Vico rilasciata dalla Regione Lazio in favore di Dcs Srl.

L’impugnata delibera del consiglio dei ninistri dell’11 giugno 2020 aveva accolto l’opposizione del Mibact in quanto quest’ultimo, tra l’altro, nel corso del procedimento, aveva affermato con più note che il progetto risulterebbe non compatibile dal punto di vista paesaggistico e agricolo e, al contempo, con le evidenze archeologiche che caratterizzerebbero la zona.

Il ricorso della società Dcs per i giudici amministrativi merita accoglimento.

“Dalla lettura del verbale del 5 febbraio 2019 – viene sottolineato nella sentenza – si evince che la conferenza di servizi ha espresso ‘parere favorevole’, a condizione che venissero attuate tutte le prescrizioni indicate nei relativi pareri. Nel verbale si dà conto del parere negativo del Mibact e, in merito, la conferenza precisava che ‘l’impianto non interferisce con il regime vincolistico’ di competenza del ministero”.

31 maggio, 2021