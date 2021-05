“Prima gli italiani, in migliaia nel Lazio hanno aderito”

Politica - Claudio Durigon, responsabile regionale Lega fa il punto dell'iniziativa nelle piazze

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Migliaia di cittadini in tutto il Lazio hanno aderito oggi alla manifestazione ‘Prima gli italiani’ organizzata dalla Lega in oltre 200 piazze della regione. C’√® una grande voglia di partecipazione politica e civile. In moltissimi hanno voluto manifestare la vicinanza alla Lega per difendere il made in Italy, per sostenere le nostre storiche battaglie in difesa del tessuto produttivo italiano e degli interessi nazionali.

Ci confermiamo un partito di popolo, radicato nel territorio, in sintonia con la gente, capace di rappresentare i cittadini nelle istituzioni. In un solo giorno abbiamo raccolto migliaia di firme e di tessere. Tutto questo lascia ben sperare in vista delle prossime scadenze elettorali amministrative in cui vogliamo presentarci uniti ai nostri alleati con candidati e programmi di qualit√†”.

Claudio Durigon, sottosegretario al Mef e coordinatore del Lazio della Lega

Condividi la notizia:











30 maggio, 2021