Incidenti sul lavoro nel bresciano e nel torinese, morti due operai

Cronaca - In entrambi i casi i soccorsi sono stati inutili

Condividi la notizia:











Cronaca – Incidenti sul lavoro, due operai hanno perso la vita nella giornata di oggi, uno nel bresciano e l’altro nel torinese.

Lavoro

Il primo incidente ha avuto luogo in una fonderia a Torbole Casaglia, nella provincia di Brescia, intorno alle 13.30. Come riporta l’Ansa, l’uomo, 55anni, sarebbe precipitato da una botola che si è aperta improvvisamente mentre stava pulendo un condotto. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi, ma sembrerebbe che l’operaio sia morto sul colpo con la caduta.

Sempre nella giornata di oggi un operaio 51enne ha perso la vita in un altro incidente sul lavoro. È successo a Rodallo, frazione di Caluso in provincia di Torino. Secondo quanto scrive Repubblica, l’uomo, che lavorava in un’azienda di armamenti ferroviari, sarebbe precipitato da un’altezza di sei metri. Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Condividi la notizia:











31 maggio, 2021