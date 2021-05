La vaccinazione di Kate Middleton

Londra – Kate Middleton ha ricevuto la prima dose del vaccino.

La duchessa di Cambridge Kate Middleton si è sottoposta alla vaccinazione contro il Covid al Museo della scienza di Londra. A renderlo noto è stata la stessa duchessa sull’account di Kensington Palace.

Il principe William aveva ricevuto il vaccino lo scorso 20 maggio, anche lui al Museo della scienza di Londra.

“Sono enormemente grata a tutti coloro che fanno la propria parte in questo momento. Grazie per tutto ciò che state facendo”.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout – thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021