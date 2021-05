“La nomina di Alessandrini è uno schiaffo in faccia ai commercialisti della città…”

Viterbo - L'ex ragioniere capo del comune Maurizio Guerrini: "Esco irrevocabilmente dalla Lega"

di Daniele Camilli

Viterbo – “Dato che i fatti contano, e i fatti ci sono, esco irrevocabilmente dalla Lega viterbese. La scelta di Alessandrini, senza avere nulla di personale nei suoi riguardi, è uno schiaffo in faccia ai commercialisti della città. Dimissioni, significa anche che a San Lorenzo Nuovo uscirò dal gruppo consigliare per passare a quello misto”. Maurizio Guerrini spacca tutto. Giorni fa, s’era fatto anche il suo nome come successore di Enrico Contardo al bilancio comunale.

Guerrini, non solo esce dalla Lega puntando il dito contro il senatore Fusco, e sostanzialmente tutti quanti i vertici di partito, ma si fa anche portavoce di un pezzo consistente del mondo dei commercialisti viterbesi che, tramite Guerrini, pare abbiano voluto dar voce a “tutta quanta la loro contrarietà – ha detto Guerrini – in merito alla scelta del sindaco Giovanni Arena di nominare assessore al bilancio del comune di Viterbo Alessandro Alessandrini“. Commercialista anche lui, ma di Roma. Assessore già un’altra volta, ma a Guidonia. E’ probabilmente la prima volta che a Viterbo un incarico politico, come appunto un assessorato, viene affidato ad una persona che a Viterbo ci verrà adesso che è diventato assessore.

Una scelta che pare abbia mandato su tutte le furie non solo Guerrini, ma diversi commercialisti viterbesi.

Guerrini esce dalla Lega, dopo esserne stato consigliere comunale d’opposizione a San Lorenzo Nuovo “e avere avuto – come lui stesso racconta – l’incarico da Fusco di dar vita ad una scuola di partito per formare gli amministratori pubblici. Non se ne è fatto più niente. Ho insistito un po’ e poi, quando mi sono reso conto che Fusco non rispondeva, ho lasciato perdere anche io”. Guerrini è stato anche ragioniere capo della provincia e poi del comune di Viterbo. Negli anni ’90. E fino alla pensione, nel 2008.

“Me ne vado – sottolinea Guerrini – perché non condivido più nulla della gestione verticistica della Lega viterbese, nonostante le rassicurazioni di Durigon. Esco irrevocabilmente dal partito, e rappresenterò la mia decisione formalmente al comune di San Lorenzo Nuovo”. Un nome, quello del sottosegretario e responsabile della Lega Claudio Durigon, fatto non a caso. Perché sembrerebbe sia stato lui ad indicare e volere la nomina di Alessandrini.

Una scelta che starebbe provocando una vera e propria levata di scudi da parte di diversi commercialisti viterbesi. “Ho ricevuto in questi giorni numerosi messaggi e tante telefonate – racconta Guerrini – da parte dei colleghi commercialisti, in particolare i cultori della materia enti locali. Sono a dir poco meravigliati della scelta fatta dal sindaco Arena di nominare Alessandrini. E sono contrari. Non alla persona, di cui rispettiamo la professionalità, ma alla scelta di dare l’incarico ad un commercialista di Roma. Una scelta che è stata letta dai colleghi di Viterbo come una scelta fatta in dispregio della professionalità ed esperienza acquisita sul campo nel corso degli anni da molti di loro. Professionisti che hanno referenze e competenze certamente non inferiori alla persona scelta. Una responsabilità che riguarda il sindaco, perché è lui che nomina e revoca gli assessori”.

Guerrini, ieri, era a piazza Dante, a Viterbo. La città in cui vive da tantissimi anni, nato a San Lorenzo Nuovo. Porta con sé un comunicato scritto a mano su un foglio e una foto. Rilascia dichiarazioni, si fa ritrarre e paga il caffè. Caduto Contardo, con la Lega in pieno terremoto e Fusco ad occuparsi di assestamenti per riportare l’ordine, il nome di Guerrini era girato tra i possibili successori al bilancio. Il nome di un tecnico cresciuto in casa. Alla fine il colpo di scena. L’assessore non solo è esterno, ma dall’esterno ci viene pure.

“Inizialmente – racconta Guerrini – la Lega ha pensato a me come sostituto naturale dell’assessore al bilancio, Enrico Contardo. Poi, con il passare dei giorni, qualcuno ha iniziato a dire che il sottoscritto non era più nella lista dei candidati. Infine escluso. Addirittura bruciato. Una lista che io, personalmente, non ho mai visto”.

“Bruciato – riprende la parola Guerrini – che detto a un sanlorenzano fa ridere”. San Lorenzo, martire, venne bruciato vivo dai romani. E pare che, prima di morire, Lorenzo gli abbia detto di girarlo dall’altra parte perché la prima del corpo era ormai ben cotta. “Ora – rimarca infatti Guerrini – per un sanlorenzano risultare bruciato, non è certamente bello, ma non ci fa di certo soffrire. E io non ho certamente sofferto per la decisione presa dalla Lega. Io quel posto non l’ho mai voluto. Anche in considerazione del poco tempo del fatto che l’attuale giunta ha ancora poco tempo davanti a sé da qui alla fine naturale della consiliatura. Troppo poco per poter incidere sulla vita della città ed essere utile ai cittadini”.

Guerrini ricorda inoltre a Fusco e Contardo quando lo chiamarono a Civita Castellana per evitare che Franco Caprioli della Lega si dimettesse da sindaco. Nella città prima di comunista, poi di centrosinistra e infine, per la prima volta nella sua storia, di Salvini.

“Volevo ricordare – dice Guerrini – che non più tardi del giugno dell’anno scorso fui chiamato dal senatore Umberto Fusco, con urgenza, per andare a Civita Castellana a convincere l’allora sindaco Caprioli a non dimettersi dalla sua carica e tentare una mediazione tra assessore e consiglieri leghisti. Anche alla presenza di Enrico Contardo, allora commissario politico della stessa città. Provai a convincere i presenti della bontà del bilancio, letto ovviamente in tutta fretta, e della possibilità di offrire una buona amministrazione ai cittadini. Ho offerto anche il mio impegno diretto in qualità di assessore al bilancio oppure di dirigente a contratto nella segreteria del sindaco. Per dare il mio contributo. Ma fu tutto inutile e il sindaco Caprioli si dimise”. Poi hanno vinto Luca Giampieri e Fratelli d’Italia.

“Voglio chiudere con una domanda – conclude infine Maurizio Guerrini, uscito dalla Lega -. Perché per Civita Castellana andavo bene come assessore al bilancio e a breve distanza di tempo, a Viterbo, casa mia, invece non sono andato più bene?”.

Daniele Camilli

30 maggio, 2021