L’Aifa autorizza il vaccino Pfizer per i giovani della fascia 12-15 anni

Roma - Nei giorni scorsi era arrivato l'ok anche dell'Agenzia europea dei medicinali

Condividi la notizia:











Roma – Vaccino Pfizer-Biontech per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni, arriva il via libera anche da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Roma – Sede centrale dell’Aifa

Ne dà notizia la stessa Aifa con un comunicato stampa. “La Commissione tecnico ccientifica (Cts) di Aifa ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni – si legge nel comunicato -, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema)”.

Per il Cts, infatti, i dati disponibili sul vaccino mostrano l’efficacia e la sicurezza del siero anche per i soggetti compresi in questa fascia di età.

Proprio nella giornata di ieri, domenica 30 maggio, il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, intervenendo al programma di Rai Uno Domenica In, si era espresso anche sulla possibilità che l’Aifa approvasse in tempi rapidi il vaccino Pfizer-Biontech anche per i più giovani. “Arriverà poi il vaccino per le fasce più giovani tra i 12 e i 16 anni – aveva affermato Sileri -. L’Ema lo ha già approvato. Appena arriverà anche l’approvazione da parte di Aifa faremo un balzo in avanti andando a proteggere la fascia tardo adolescenziale, ovvero i soggetti più giovani dove può ancora circolare il virus. Andremo a spegnere la circolazione del virus anche in quella fascia di età”.

Condividi la notizia:











31 maggio, 2021