L’Ecosantagata strapazza Pontedera, al Palasmargiassi finisce 3-0

Sport - Volley - Serie B - I civitonici vincono nettamente l'andata della semifinale playoff, il 6 giugno il ritorno in Toscana

di Alessandro Castellani

Civita Castellana – Ecosantagata Civita Castellana da sogno al Palasmargiassi. I rossoblù stravincono 3-0 l’andata delle semifinali playoff contro il Pontedera, mettendosi nelle migliori condizioni possibili in vista della gara di ritorno di domenica prossima. Unica nota fuori dal coro, soprattutto in prospettiva futura, l’infortunio che costringe Giacomo Leoni a uscire anzitempo.

Una partita praticamente tutta uguale, con l’Ecosantagata a tenere il pallino del gioco e il Pontedera a inseguire. Primo set abbastanza equilibrato fino all’incirca a metà parziale, poi i rossoblù allungano e vanno a vincere in scioltezza 25-19.

Nel secondo set l’Ecosantagata accelera ancora di più e il Pontedera, dopo aver cercato faticosamente di tenere il ritmo, all’improvviso cede di schianto. I padroni di casa a quel punto fanno letteralmente quello che vogliono, chiudendo sul 25-16.

Il terzo game è forse il più combattuto, ma solo nella fase iniziale. Ancora una volta la maggiore brillantezza fisica e mentale dell’Ecosantagata fa la differenza e a metà set i civitonici scappano imprendibili, fino al 25-18 che regala il 3-0 alla formazione di casa.

Su di giri tutta la squadra rossoblù, con capitan Buzzelli in grande spolvero, Ferrini devastante in attacco, Antonini e Stoppelli concentratissimi al centro e la grande solidità difensiva di Pasquini e Bortolini. Unico neo è l’infortunio del palleggiatore Leoni (anche lui autore di giocate eccezionali), costretto a uscire dal campo a metà terzo set per un problema alla caviglia, ma ottimamente sostituito dal vice Gemma.

Coach Stefano Beltrame si gode il successo, ma soprattutto la prestazione. “Credo che sia stata la miglior partita della nostra stagione – dice -. Finora non eravamo mai riusciti a giocare così bene dal primo all’ultimo punto, ma stasera non posso che fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la sfida e per la concentrazione che ci hanno messo. Soprattutto in battuta siamo stati perfetti: dovevamo mettere in difficoltà la ricezione di Pontedera e siamo riusciti a farlo in tutti e tre i set”.

Il mister non sembra preoccupato nemmeno dell’infortunio di Leoni. “Innanzitutto aspettiamo gli accertamenti per capire come sta, e poi comunque puntiamo su Gemma, che anche stasera ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. E’ un palleggiatore che giocherebbe titolare in molte altre squadre di serie B”.

Ora una settimana abbondante di tempo per riposare e prepararsi alle prossime sfide. Prima della finale, infatti, c’è ancora la gara di ritorno da affrontare, domenica pomeriggio, contro un Pontedera deciso a vendere carissima la pelle.

ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA – LUPIESTINTORI PONTEDERA 3-0 (25-19; 25-16; 25-18)

Ecosantagata: Buzzelli, Stoppelli, Leoni, Pasquini, Diouf, Pollicino, Scopetti, Rus, Buzzao, Gemma, Ferrini, Antonini, Bortolini, Mezzanotte. All. Beltrame

Pontedera: Cerquetti, Tosi, Bernieri, Lusori, Berberi, Montini, Frosini, Pantani, De Muro, Lumini, Hendriks, Rossi, Lazzeroni, Grassini. All. Sansonetti

Alessandro Castellani

29 maggio, 2021