Lite tra tifosi di squadre di calcio peruviane, ucciso a coltellate un 38enne

Milano - L'uomo stava guardando una partita amatoriale insieme alla compagna e a degli amici, quando è stato aggredito

Milano – Una partita di caletto finita in tragedia. Un uomo peruviano di 38 anni è stato raggiunto da una coltellata durante gli scontri tra due tifoserie ed è morto.

Polizia

È successo nel pomeriggio di ieri in un campetto di periferia di Milano, tra via Padova e il quartiere Adriano. Come riporta la Repubblica, era in corso un torneo di calcio a cinque al quale partecipavano sedici squadre amatoriali della comunità peruviana di Milano.

A guardare le partite di semifinale, intorno alle 18.30, erano presenti anche i sostenitori di due squadre della massima divisione calcistica peruviana, l’Universitario de Deportes e l’Alianza Lima, tra le quali esiste una storica rivalità.

Durante la partita di calcetto, le due tifoserie hanno cominciato a discutere. Nella lite che è scoppiata l’uomo, che si trovava al campetto insieme alla compagna e degli amici, è stato raggiunto da tre coltellate, di cui una fatale che lo ha colpito sotto il costato e gli ha raggiunto il cuore.

Il 38enne è stato portato all’ospedale milanese Niguarda, ma non ce l’ha fatta. È morto circa due ore dopo il suo arrivo nella struttura. Sulla vicenda indaga la polizia, che sta analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori dell’omicidio.

30 maggio, 2021