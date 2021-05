Morte Dupasquier, Sgarbi: “Motociclismo sport senza senso”

Cronaca - Polverone per un post su Facebook del sindaco di Sutri, in cui si paragonano le gare di moto al palio di Siena

Roma – “Mi chiedo che senso abbia praticare uno sport in cui si mette continuamente a rischio la propria vita e quella degli altri. A quali principi s’ispira?”. Polverone per le parole pubblicate su Facebook da Vittorio Sgarbi in seguito alla notizia della morte di Jason Dupasquier, il 19enne svizzero deceduto per una caduta di gruppo durante le prove del mondiale Moto3 al Mugello.

“Una competizione non può diventare una sfida alla vita” ha scritto Sgarbi nel suo commento alla tragedia di Dupasquier, chiudendo poi il ragionamento con un paragone. “Qualcuno non vuole il palio di Siena per non mettere a rischio i cavalli. I ragazzi sì, i cavalli no?”

Il post ha scatenato le reazioni dei social, in particolare degli appassionati di motociclismo. Anche personaggi come Kiara Fontanesi, l’atleta più vincente nella storia del motocross femminile, si sono esposti pubblicamente per stigmatizzare le parole di Sgarbi. “Se facessi la metà della fatica e avessi la metà del senso che hanno questi ragazzi che dedicano la loro vita allo sport – ha scritto Fontanesi – forse non saresti la persona che sei, totalmente vuota”.

Curioso che proprio da Sutri, cioè la città di cui Sgarbi è sindaco, venga il viterbese più vincente della storia del motomondiale: quello Stefano Perugini che dal 1993 al 2004 ha corso nel motomondiale, conquistando 5 gran premi e 19 podi.

Il post di Vittorio Sgarbi sulla morte di Jason Dupasquier



31 maggio, 2021