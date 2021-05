Morto in un incidente aereo l’attore Joe Lara

Smyrna - Viaggiava insieme alla moglie e altre cinque persone - Non ci sono sopravvissuti

Smyrna – William Lara, l’attore 59enne conosciuto come Joe Lara, è morto in un incidente aereo avvenuto nella giornata di ieri.

Joe Lara

A bordo del piccolo volo c’era anche la moglie dell’attore e altre cinque persone, tutte morte nello schianto.

L’aereo era decollato da Smyrna, nella contea di Rutherford, ed era diretto all’aeroporto internazionale di Palm Beach, in Florida. Per cause ancora da accertare, il mezzo è precipitato nel lago Percy Priest, vicino Smyrna.

Arrivati sul posto, i soccorsi hanno lavorato per tutta la notte tra sabato e domenica, ma i passeggeri del volo non c’è stato niente da fare.

Joe Lara aveva raggiunto la celebrità recitando nel film “Tarzan a Manhattan” del 1989. Nel biennio 1996-97 aveva preso parte anche alla serie televisiva “Tarzan – La grande avventura”. L’attore aveva poi abbandonato il cinema nel 2002, dopo oltre vent’anni di attività, per proseguire la sua carriera come musicista country.

31 maggio, 2021