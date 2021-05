Muore a 24 anni stroncato da un malore improvviso

Viterbo - Giuseppe Cossu era stato portato d'urgenza in ospedale ma non ce l'ha fatta

Giuseppe Cossu

Viterbo – Muore a 24 anni stroncato da un malore.

Viterbo piange il giovane Giuseppe Cossu, morto improvvisamente. Il ragazzo era stato portato in ospedale domenica pomeriggio in seguito a un malore, sembrerebbe a causa di un aneurisma. Ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Giuseppe, viterbese ma con origini sarde, avrebbe compiuto 25 anni il prossimo novembre. Lavorava nell’officina del papà Pietro nel quartiere Murialdo. Era ben voluto e conosciuto, come il padre, anche socio fondatore dell’associazione Sardegna in Tuscia.

In queste ore in tanti si stanno stringendo al dolore della famiglia, degli amici e dei parenti tutti. “Una grave perdita”, è il cordoglio del direttivo e dell’associazione Sardegna in Tuscia.

31 maggio, 2021