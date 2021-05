“No alla chiusura del bancomat di Intesa Sanpaolo”

Castel Sant'Elia - La richiesta inviata all'istituto di credito dall'assessore al Bilancio, Marzia Piacenti

Castel Sant’Elia – Riceviamo e pubblichiamo – Chiusura dal 3 giugno 2021 anche del bancomat oltre che della filiale di Intesa San Paolo di Castel Sant’Elia. I cittadini non ci stanno l’assessore al bilancio Marzia Piacenti scrive a Intesa Sanpaolo

Ecco il testo della lettera.

Spettabile Intesa Sanpaolo, sono l’assessore del piccolo comune di Castel Sant’Elia. Con la presente per rappresentarvi un grande disagio che stiamo vivendo a causa della chiusura prima della sede e poi del bancomat della vostra filiale con sede a Castel Sant’Elia.

Da prima è stata chiusa la filiale e poi è stato comunicato che dal 3 giugno non sarà più in funzione neanche il bancomat, questo recherà non pochi disagi ai cittadini soprattutto a chi non ha la possibilità di recarsi al paese vicino.

Tutti i residenti hanno il conto a Intesa Sanpaolo e tanti sono obbligati a restare legati con la vostra banca perché hanno mutui o finanziamenti in essere.

Vi prego con la presente di ovviare a questo enorme problema. Crediamo nella banca dove abbiamo depositato o investito i nostri risparmi e speriamo in una risoluzione del problema con il prosieguo del funzionamento del bancomat ad oggi installato.

Marzia Piacenti

Assessore al Bilancio Castel Sant’Elia

29 maggio, 2021