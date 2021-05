Stresa - Gabriele Tadini, capo servizio della funivia del Mottarone, durante l'interrogatorio

Condividi la notizia:











Funivia precipitata a Stresa – Vigili del fuoco al lavoro sul luogo della tragedia

Stresa – “Non sono un delinquente, non avrei mai fatto salire persone se avessi pensato che la fune si spezzasse”. Queste le parole diGabriele Tadini, il capo servizio della funivia del Mottarone.

Si è tenuto un nuovo interrogatorio per chiarire le posizioni delle tre persone fermate per l’incidente della funivia a Stresa della scorsa domenica 23 maggio in cui hanno perso la vita 14 persone. Per ora sono iscritti nel registro degli indagati Luigi Nerini, proprietario dell’azienda Ferrovie del Mottarone, il direttore dell’esercizio Enrico Perocchio e il capo servizio Gabriele Tadini.

Durante l’interrogatorio l’uomo ha spiegato che le anomalie dell’impianto non erano collegabili alla fune ed ha escluso collegamenti tra i problemi alla fune e quelli ai freni. Ha inoltre ammesso di aver inserito il forchettone che blocca il freno di emergenza anche in altre occasioni.

Il suo avvocato ha chiesto per il suo assistito gli arresti domiciliari e non la libertà. “È distrutto, non mangia e non dorme”ha inoltre aggiunto il difensore.

Condividi la notizia:











29 maggio, 2021