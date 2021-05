Open week vaccinazioni, aperte le prenotazioni

Salute - Lo rende noto l'unità di crisi Covid-19 della regione Lazio

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Sono aperte le prenotazioni con ticket virtuale sull’app Ufirst per l’open week Astrazeneca festa della Repubblica dai 18 anni in su, che avrà luogo da mercoledì 2 giugno a domenica 6 giugno in 50 hub vaccinali di tutta la regione.

Chi si prenota dovrà presentarsi nel luogo e nell’orario prescelto munito di ticket virtuale e tessera sanitaria”.

Lo comunica in una nota l’unità di crisi Covid 19 della regione Lazio.

31 maggio, 2021