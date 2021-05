Sciolta la prognosi per il piccolo Eitan, domani lascia la rianimazione

Torino - Il bimbo, 5 anni, è l'unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone - Ha perso i genitori, il fratellino e i bisnonni

Condividi la notizia:











Torino – Continuano a migliorare le condizioni di salute del piccolo Eitan, tanto che per i medici ormai è fuori pericolo. E il bimbo di 5 anni, unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone, lascerà domani la rianimazione.

Funivia precipitata a Stresa – Vigili del fuoco al lavoro sul luogo della tragedia

Lo riporta Repubblica. I medici dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove il piccolo è ricoverato dal giorno della strage, hanno sciolto la prognosi. Dopo otto giorni di ricovero, Eitan lascerà domani il reparto di rianimazione e verrà spostato in un altro.

I medici dell’ospedale fanno sapere che il bambino è in netto miglioramento sia rispetto al trauma toracico, sia a quello addominale, riportati entrambi nella strage.

Amit Biran, Tal Peleg e i due figli Eitan e Tom

Eitan è l’unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone. In quella tragedia, il piccolo ha perso entrambi i genitori di 30 e 26 anni, il fratellino di appena 2 anni e i bisnonni, arrivati pochi giorni prima da Israele per trascorrere qualche giorni insieme alla famiglia. Eitan sarà seguito da una psicologa. Secondo quanto scrive Repubblica, non sarebbe ancora al corrente della perdita della famiglia nell’incidente.

Il piccolo è riuscito a salvarsi grazie all’abbraccio del padre. In quei drammatici istanti, quando la cabina della funivia si è prima schiantata contro un pilone e poi è precipitata a terra, il papà di Eitan è riuscito a stringerlo a sé e a fargli da scudo con il corpo. Un ultimo abbraccio, che ha impedito che alla tragedia si aggiungesse anche un altra giovane vita.

Condividi la notizia:











31 maggio, 2021