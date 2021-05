Prepararsi all’incontro con i bambini e i ragazzi autistici

Viterbo - A giugno corso di formazione per psicologi, psicomotricisti, clown di corsia e operatori educativi

Metti che una volta un clown.

Insieme per sperimentare, condividere e affinare i propri strumenti d’aiuto. Questa è la motivazione che riunisce professionisti e volontari in un progetto formativo unico: far convergere esperienze e saperi nella preparazione di un’esperienza di gioco per bambini autistici.

Trenta le persone coinvolte, fra psicologi, psicomotricisti, clown di corsia, operatori educativi. Lavoreranno insieme in questo mese di giugno per prepararsi all’incontro con i bambini e i ragazzi. Per essere pronti a coglierne le esigenze e le sensibilità, per invitarli e accompagnarli nell’esperienza del gioco collettivo.

Questo progetto interdisciplinare voluto dalla sezione Angsa Viterbo, Aps – Associazione nazionale genitori soggetti autistici, presieduta da Paola Lanchi, coinvolge Ipse – Istituto psicologico europeo, la scuola triennale Ipse di psicomotricità, l’associazione Goji vip Viterbo, Odv – Volontari clown di corsia e gli operatori educativi Ipse per l’autonomia e la comunicazione.

I lavori sono diretti da Michele Palazzetti, coach, formatore, docente della scuola Ipse di psicomotricità, direttore della sede Ipse di Viterbo.

Siamo orgogliosi di questa iniziativa corale, che evidenzia la dedizione e la disponibilità dei partecipanti, accomunati anche dalla consapevolezza che un servizio d’aiuto necessiti di adeguata preparazione.

Angsa Viterbo

Aps Associazione genitori soggetti autistici

Ipse Istituto psicologico europeo

Associazione Goji vip Viterbo Odv – Volontari clown di corsia

30 maggio, 2021