Colleferro - Polfer - A casa aveva circa settecento grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento

Colleferro – Prova a nascondere la droga dentro la mascherina, arrestato 55enne. A casa aveva circa settecento grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione ed al materiale per il confezionamento.

La polizia ferroviaria

Una persona arrestata, una indagata e 1.968 persone controllate; 116 bagagli ispezionati e 13 contravvenzioni elevate.

Questi i risultati della quinta giornata di “Stazioni sicure”, che si è svolta il 26 maggio, con controlli straordinari a viaggiatori e bagagli, nelle principali stazioni laziali.

L’operazione, che ha visto impegnati 156 operatori del compartimento polizia ferroviaria per il Lazio, è stata disposta, contemporaneamente, in tutte le principali stazioni ferroviarie italiane dal servizio polizia ferroviaria, nell’ambito di un piano nazionale di controlli straordinari, allo scopo di contrastare le attività illecite e prevenire possibili azioni improntate all’illegalità.

Il dispositivo è stato orientato anche al rispetto delle norme riguardanti il contenimento dell’epidemia da coronavirus Covid-19, con il monitoraggio capillare dei flussi di viaggiatori e degli esercizi commerciali.

61 gli scali ferroviari presenziati dagli operatori della polizia ferroviaria al fine di prevenire eventuali attività delittuose, quali attraversamento binari, salita o discesa da convogli in movimento, indebita presenza sulla linea ferroviaria, attraversamento di passaggi a livello chiusi o in movimento, che sono di frequente causa di incidenti ferroviari.

In particolare, la polizia ferroviaria di Colleferro ha arrestato un cittadino italiano, di 55 anni, per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

“L’uomo – si legge nella nota della questura – fermato per un controllo dai poliziotti per il suo atteggiamento sospetto mentre era a bordo di un’autovettura ferma nel piazzale davanti alla stazione, ha tentato di nascondere la droga all’interno della mascherina di protezione delle vie respiratorie. Dalla successiva perquisizione presso il suo domicilio, sono stati rinvenuti circa settecento grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione ed al materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro”.

Nella stazione di Roma Termini, la squadra di polizia amministrativa del compartimento ha denunciato in stato di libertà, una 36enne romena sorpresa all’interno del principale scalo ferroviario capitolino, nonostante fosse destinataria della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Roma per tre anni. “La donna – prosegue la nota della questura – si aggirava liberamente all’interno dello scalo ferroviario, senza, tra l’altro, avere alcun titolo di viaggio, certificazione o motivazione che ne giustificasse la presenza a Roma”.

31 maggio, 2021