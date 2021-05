Rams sottotono, l’Arezzo vince 16-4

Sport - Baseball - Serie C - Male i viterbesi nel primo match casalingo della stagione

Sport – Baseball – Rams – La squadra

Viterbo – La squadra Rams baseball Viterbo si presenta a disputare la prima gara casalinga del campionato di serie C contro l’Arezzo un po’ sottotono.

Da subito qualche errore nel diamante viterbese, vede la squadra toscana segnare i primi punti e andare in vantaggio. Buona la prestazione in attacco dei Rams che al quinto inning riescono a portare il punteggio sul 4-6 per l’Arezzo.

Questo accenno di miglioramento non è però stato duraturo, infatti subito dopo la squadra toscana reagisce mettendo a segno le valide che l’hanno portata alla vittoria per 16-4. Buona la prestazione sul monte di lancio di Michelangelo Bertollini e del suo rilievo Riccardo Senzaquattrini. Esordio per il giovane Lorenzo Princi che ha ricevuto nella parte finale della gara a Mel Marocchini.

Nel complesso tutti i componenti hanno reagito bene alle difficoltà, riuscendo anche in una situazione non facile ad essere uniti e coesi così da rafforzare la fiducia nei Coach Fabio Vaselli e Alessandro Bertollini al proseguo del campionato. Ora la squadra viterbese, senza sosta, ritornerà ad allenarsi martedì, in vista della gara del 2 giugno contro lo Junior Grosseto.

La società Rams Viterbo e la squadra tutta ringraziano il supermercato Sigma di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa di Viterbo nella persona di Paolo Moneti, per aver regalato un nuovo look di rappresentanza ai giocatori. Si ringrazia inoltre un anonimo benefattore per la fornitura dei borsoni.

31 maggio, 2021