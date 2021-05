Regione Lazio, pubblicato il bando per il Diritto allo studio

Roma - Orneli e Pontillo: "Continua l’impegno della regione per il diritto allo studio e per dare agli studenti servizi sempre migliori"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo l’importante Bando per il Diritto allo Studio 2021-2022, che prevede l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio, servizio mensa, contributi per la mobilità internazionale e premi di laurea per l’anno accademico 2021-2022. I contributi e i servizi sono messi a bando per permettere a studenti universitari capaci e meritevoli ma privi di mezzi di frequentare i corsi di laurea negli atenei del Lazio, in funzione di precisi requisiti di merito e di reddito.

Ci sono quest’anno alcune importanti novità per quanto riguarda modalità e procedure: ad esempio sono stati apportati dei miglioramenti alla possibilità di fare la domanda utilizzando le identità SPID e CIE; gli studenti internazionali si avvarranno di un servizio specialistico di assistenza fiscale con i CAF per la sottoscrizione dell’ISEE parificato; i tempi di verifica della documentazione sono stati ridotti; potrà essere utilizzato il sistema Pago PA e, anche quest’anno, la pubblicazione del bando è anticipata rispetto alle analoghe iniziative diffuse nel territorio nazionale per permettere agli studenti del Lazio di programmare più agevolmente il loro percorso universitario.

Questi i principali contenuti dell’avviso.

Borse di studio. Gli importi massimi delle borse saranno di: 1.981,75 euro per gli studenti in sede; 2.898,51 euro per gli studenti pendolari e 5.257,74 euro per gli studenti fuori sede.

Nell’ultima edizione del bando, relativo all’anno accademico 2020-2021, oltre 26.000 studenti, 2.000 in più dell’anno ancora precedente, sono stati dichiarati vincitori e hanno avuto quindi diritto al contributo, numero di vincitori che rappresenta il record assoluto nella nostra Regione. L’impegno finanziario complessivo è stato di circa 94 milioni di euro (tra fondi del Ministero dell’Università, della Regione Lazio e FSE).

Un impegno, questo, della Regione a favore del Diritto allo Studio che non ha smesso di aumentare negli ultimi anni, basti pensare che nell’anno accademico 2013-2014 i vincitori erano stati 16.660 con un impegno finanziario di 55 milioni di euro.

Posti alloggio. Sono in tutto 2.500, di cui 165 riservati a studenti diversamente abili, i posti messi a bando quest’anno, tra cui i 200 (che diventeranno 346 dopo inaugurazione nuova ala) della nuova residenza di Folcara a Cassino. Gli alloggi saranno disponibili per un periodo di dieci mesi, dall’ottobre 2021 al 31 luglio 2022.

Per quanto riguarda le residenze, merita ricordare peraltro come stiano andando avanti i lavori per il miglioramento di quelle esistenti con, ad esempio, il Wi-Fi superveloce già attivato in alcune residenze ed in corso di predisposizione nelle altre, e gli altri interventi in corso di realizzazione che garantiranno, con l’inverno, fino a 300 posti complessivi aggiuntivi.

Servizio mensa. A seconda dei casi gli studenti idonei potranno fruire di uno o due pasti gratuiti o a prezzo ridotto presso le mense DiSCo le quali, a titolo di esempio, nel 2020 hanno erogato complessivamente 244.519 pasti.

Contributi per la mobilità internazionale. DiSCo mette a concorso contributi integrativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale promossi dall’Unione Europea o non comunitari. Possono presentare domanda gli studenti vincitori o idonei di borsa di studio per l’anno accademico 2021/22, selezionati dalla propria università per i programmi di mobilità internazionale per lo stesso anno accademico.

Il contributo può arrivare a un massimo di 510 euro mensili più un rimborso di spese di viaggio fino a 150 euro.

Premi di laurea. Gli studenti vincitori di borsa di studio nell’anno accademico 2020/21, iscritti ai corsi di laurea del nuovo e nuovissimo ordinamento, che conseguano il titolo entro la durata legale del loro corso di studi, possono beneficiare di un importo integrativo pari al 50% della borsa di studio ottenuta nell’anno accademico di riferimento della laurea (gli studenti disabili possono beneficiare del premio di laurea anche se conseguono il titolo entro il 1° anno fuori corso).

“Continua l’impegno della regione a favore del diritto allo studio – hanno dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli e il presidente del Cda di DiSCo, Alessio Pontillo – nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia di Covid-19 l’attività in questi ultimi mesi è andata avanti senza sosta per riuscire a offrire servizi sempre migliori agli studenti. Studenti che, merita sottolinearlo, abbiamo voluto coinvolgere anche nelle decisioni e nelle scelte relative a questo nuovo bando, che ha ricevuto parere favorevole da parte della Consulta degli studenti di DiSCo e che grazie proprio ai loro suggerimenti è stato migliorato“.

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 7 giugno 2021 fino alle 12:00 del 28 luglio 2021 in modalità digitale; tutte le informazioni su http://www.laziodisco.it/bando2021-2022/.

31 maggio, 2021