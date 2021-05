Riaperti i musei a Orte dal 29 maggio

Comune - Nel rispetto delle norme di sicurezza Covid sul distanziamento, con orari ridotti

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Da sabato 29 maggio sono ripartite le visite al complesso di Orte Sotterranea, Ninfeo Rupestre e il Porto Romano di Seripola.

Rispettate le norme di sicurezza Covid sul distanziamento sociale con orari ridotti: la mattina con partenze alle ore 9.15 e alle 11 il pomeriggio alle ore 15 e alle ore 17.

Ogni partenza può ospitare un numero massimo di dieci partecipanti con obbligo di prenotazione.

Il porto fluviale di Seripola sarà visitabile , invece, a partire dal mese di giugno con partenza unica alle ore 10 (prenotazione obbligatoria) secondo un calendario che verrà comunicato prossimamente.

Sono per ora esclusi dalla riapertura il Pozzo di Neve e le Colombaie Rupestri per l’impossibilità di far rispettare il distanziamento interpersonale in questi due siti.

Nei giorni di riapertura interdette al traffico veicolare ed alla sosta piazza della Libertà, piazza Belvedere, piazza Solferino.

La ripartenza è stata programmata a seguito degli adeguamenti alla normativa nazionale e regionale prevista per i musei e le aree archeologiche. Tutte le regole e le modalita’ di prenotazione sul sito www.vistaorte.com.

Amministrazione comunale di Orte

31 maggio, 2021