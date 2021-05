Rifiuti, Marini: “Il fallimento di Zingaretti certificato dal Tar”

Roma - Il consigliere comunale e delegato all’Ambiente della provincia di Viterbo: "Subito una soluzione"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Il fallimento della giunta Zingaretti sulla questione rifiuti è stato certificato dal Tar del Lazio, che ha sconfessato, in modo inequivocabile, tutte le scelte del governatore e del suo assessore, Valeriani.

Eppure, come se nulla fosse avvenuto e come se non fosse la regione la principale responsabile della drammatica situazione della raccolta rifiuti a Roma, Zingaretti continua a minacciare commissariamenti, senza indicare una strada che porti a una soluzione definitiva per i rifiuti della capitale, mentre la sindaca di Roma osserva e, come sempre, non muove un dito, confermando la sua totale inadeguatezza per il ruolo che dovrebbe rivestire.

Così, i cittadini continuano a pagare costi esorbitanti per il traporto dell’immondizia romana in giro per l’Europa, mentre le altre province del Lazio sono costrette a sopportare trasferimenti di rifiuti romani, diventati ormai insostenibili. Zingaretti e Valeriani lascino da parte slogan e battute e, per una volta, si mettano a lavorare: convochino tutte le parti interessate e non si alzino dal tavolo, finché non si sarà raggiunto un accordo, che chiuda definitivamente la questione dei rifiuti di Roma. Una soluzione va trovata. E subito”.

Consigliere del comune di Viterbo

Delegato all’Ambiente della provincia di Viterbo

29 maggio, 2021