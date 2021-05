Sale sull’autobus e tenta di metterlo in moto per rubarlo

Viterbo - Polizia - 28enne arrestato per tentato furto e interruzione di servizio pubblico

“Nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Viterbo – spiegano dalla polizia – anche con riferimento alla verifica del rispetto delle misure antiCovid, nel pomeriggio di ieri gli uomini della polizia di stato della squadra volante, transitando in una piazza del centro cittadino, sono stati richiamati da un dipendente della ditta di trasporti pubblici, poiché una persona si era introdotta su un autobus e, dopo aver recuperato le chiavi, seduta al posto di guida, armeggiava con il dispositivo di accensione cercando di mettere in moto il mezzo.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente, sventando il tentativo di furto e dopo aver identificato l’uomo, un cittadino moldavo di ventotto anni, lo hanno portato in questura per gli accertamenti del caso.

Lo straniero, negli uffici della polizia, con atteggiamenti oltraggiosi nei confronti degli operatori, si è reso anche responsabile del danneggiamento dei alcuni locali interni.

Dopo le formalità di rito, è stato arrestato per tentato furto, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Sempre nell’ambito dell’attività, inoltre, la squadra Volante ha controllato di due soggetti che, alla vista della polizia hanno tentato di dileguarsi. Dalle verifiche successive sono emersi a carico dei due numerosi precedenti.

In particolare uno dei due, italiano e residente in provincia, giustificava la sua presenza nel capoluogo per vendere un orologio laminato in oro, di ingente valore, con numero seriale abraso, del quale non è riuscito a giustificarne il possesso. L’uomo, di 39 anni, è stato quindi denunciato per ricettazione.

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione finalizzata a garantire, nell’arco delle 24 ore, un continuo e approfondito controllo del territorio con particolare riferimento al centro cittadino.

30 maggio, 2021