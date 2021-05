Sciopero nazionale Tpl, bus Francigena fermi domani

Viterbo - Servizio garantito fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20

Viterbo – Un autobus della Francigena

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Avviso agli utenti, sciopero nazionale trasporto pubblico locale martedì primo giugno.

Si comunica – si legge sul sito della società Francigena – che le Ooss nazionali di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno proclamato per il giorno 1 giugno 2021 uno sciopero nazionale del trasporto pubblico per la durata di 24 ore.

Nel rispetto delle fasce orarie di servizio indispensabile, concordate a livello locale, il personale della Società Francigena a r.l. – affidataria in house del trasporto pubblico locale per il comune di Viterbo – garantirà in ogni caso l’attività completa dall’inizio dei servizi fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. A ricordarlo all’utenza è l’assessore alla mobilità urbana e sostenibile Ludovica Salcini. La notizia è consultabile anche sul sito www.francigena.vt.it.

Comune di Viterbo

31 maggio, 2021