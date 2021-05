Ancora casi dal focolaio scolastico di Onano, classe in quarantena a Bomarzo

Coronavirus - Ieri un morto nell'alto Lazio

Viterbo – Coronavirus, continua a generare casi il focolaio scolastico di Onano. Lo fa sapere il sindaco Giovanni Giuliani: “Ho avuto comunicazione dalla Asl di altri tre positivi. Appartengono alla stessa bolla che ha colpito la scuola dell’infanzia e fortunatamente sono sempre stati in isolamento”.

Nel piccolo paese della Tuscia, 928 abitanti, dall’inizio della pandemia hanno contratto il virus 84 persone, pari al 9% della popolazione. La maggior parte dei contagi sono avvenuti nelle ultime settimane e attualmente i positivi sono 43. Oggi e domani la Asl si recherà a Onano per eseguire venti ore (dalle 9 alle 19 sia lunedì che martedì) di tamponi antigenici rapidi, così da testare gratuitamente tutti i cittadini che lo vorranno.

Sempre sul fronte scolastico, a Bomarzo è stata disposta la quarantena (per tutta la settimana) di una classe quinta della scuola elementare Ernesto Monaci.

Nella Tuscia ieri la Asl ha accertato tredici casi, di cui quattro a Grotte di Castro: colpito un intero nucleo familiare. Nessuno dei nuovi positivi è stato ricoverato in ospedale. A Belcolle i pazienti Covid sono ventisei, di cui tre in terapia intensiva. Nelle scorse 24 ore si sono liberate del virus 34 persone, per un totale di 14mila 517 guariti. Finora tra Viterbo e provincia sono stati contagiati in 15mila 385 e 417 lo sono ancora.

Nel resto dell’alto Lazio, un morto tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina. La Asl Roma 4 ieri ha registrato 12 infezioni e 35 negativizzazioni, mentre l’azienda sanitaria di Rieti rispettivamente nove e diciotto.

Il bollettino della Asl di ieri: 13 positivi, di cui 4 a Grotte di Castro e 3 a Onano

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15385 (4054 a Viterbo; 11331 in provincia)

Attualmente positivi: 417

Guariti: 14517

Morti: 451 + 1

Ricoverati: 26 (3 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 20877

Comuni con positivi

Viterbo: 4054 casi (118 morti e 3883 guariti)

Civita Castellana: 1039 casi (21 morti e 1007 guariti)

Montefiascone: 774 casi (37 morti e 731 guariti)

Vetralla: 633 casi (16 morti e 612 guariti)

Tarquinia: 589 casi (12 morti e 541 guariti)

Nepi: 488 casi (17 morti e 469 guariti)

Tuscania: 449 casi (13 morti e 427 guariti)

Orte: 391 casi (15 morti e 366 guariti)

Fabrica di Roma: 379 casi (4 morti e 370 guariti)

Ronciglione: 371 casi (15 morti e 341 guariti)

Capranica: 341 casi (6 morti e 306 guariti)

Vitorchiano: 314 casi (3 morti e 305 guariti)

Bagnoregio: 299 casi (6 morti e 288 guariti)

Sutri: 283 casi (10 morti e 270 guariti)

Soriano nel Cimino: 279 casi (11 morti e 259 guariti)

Bassano Romano: 261 casi (14 morti e 244 guariti)

Monterosi: 256 casi (3 morti e 223 guariti)

Caprarola: 219 casi (5 morti e 203 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 173 guariti)

Montalto di Castro: 177 casi (7 morti e 164 guariti)

Acquapendente: 176 casi (9 morti e 153 guariti)

Marta: 163 casi (1 morto e 161 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 154 guariti)

Vasanello: 159 casi (4 morti e 150 guariti)

Castel Sant’Elia: 156 casi (4 morti e 149 guariti)

Piansano: 152 casi (5 morti e 128 guariti)

Oriolo Romano: 149 casi (2 morti e 146 guariti)

Valentano: 147 casi (7 morti e 135 guariti)

Canino: 129 casi (2 morti e 125 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 111 guariti)

Blera: 126 casi (5 morti e 117 guariti)

Ischia di Castro: 126 casi (4 morti e 112 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 115 guariti)

Carbognano: 119 casi (2 morti e 105 guariti)

Monte Romano: 110 casi (1 morto e 100 guariti)

Bomarzo: 91 casi (6 morti e 83 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 36 guariti)

Gallese: 77 casi (73 guariti)

Castiglione in Teverina: 64 casi (1 morto e 62 guariti)

Vejano: 54 casi (3 morti e 49 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 45 guariti)

Graffignano: 43 casi (3 morti e 38 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 30 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 30 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 22 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 20 guariti)

Comuni Covid-Free

Corchiano: 133 casi (4 morti e 129 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 100 casi (3 morti e 97 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Civitella d’Agliano: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

31 maggio, 2021