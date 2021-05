Politica - Il commissario provinciale di Forza Italia Andrea Di Sorte: "Sono stati mesi duri ma l'amministrazione è rimasta unita e compatta"

Sergio Caci riprende il ruolo di sindaco di Montalto di Castro

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Questa mattina, con estremo piacere, sono voluto venire a salutare il ritorno dell’amico Sergio Caci nel ruolo di sindaco di Montalto di Castro, a nome mio e di tutto il Comitato provinciale di Forza Italia.

Sono stati mesi duri, dove l’amministrazione comunale non ha mollato, è rimasta unita e compatta nell’affrontare le problematiche quotidiane.

Ringrazio il commissario comunale Giovanni Corona, l’assessore Silvia Nardi e tutti gli amici di Forza Italia di Montalto, oltre che il senatore Francesco Battistoni, per aver sempre supportato Sergio nel suo percorso.

Viviamo Forza Italia come fosse una grande famiglia, per questo credo che la giornata di oggi, per noi, rappresenti qualcosa di positivo, da celebrare.

Auguro al sindaco Caci di Montalto un buon lavoro, certo che saprà riprendere il percorso amministrativo con la solita energia. Per quello che ho potuto vedere oggi, i presupposti ci sono tutti.

Andrea Di Sorte

Commissario provinciale di Forza Italia

29 maggio, 2021