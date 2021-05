“Si dia la cittadinanza onoraria a Marisa Cinciari Rodano”

Tuscania - L'appello dell'Anpi all'amministrazione - Al sindaco saranno consegnate anche le firme raccolte

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Anpi Tuscania ha raggiunto il numero di firme necessario al sostegno alla candidatura a cittadina onoraria di Tuscania per Marisa Cinciari Rodano.

Marisa Cinciari Rodano

La campagna per il riconoscimento a Marisa Cinciari Rodano di cittadina onoraria di Tuscania ha inizio il 22 marzo con la deposizione della domanda da parte della sezione Anpi Armando Ottaviano all’amministrazione comunale della città. La raccolta di firme, promossa e portata avanti da Anpi, si è articolata con momenti di comunicazione nel mercato settimanale all’aperto e con un incontro in video conferenza dal Supercinema con Marisa Cinciari Rodano il 15 maggio. In queste settimane la campagna di raccolta delle firme ha portato in luce ricordi e esperienze vissute e raccontate dalla cittadinanza che tratteggiano una storia di Tuscania fatta in gran parte dalle donne e dal loro impegno nelle lotte per l’emancipazione delle terre dallo sfruttamento latifondista.

Le parole di Marisa Cinciari Rodano e la memoria attiva della cittadinanza, hanno ancor più motivato questa impresa che non solo ha raggiunto l’obiettivo, ma ha superato le aspettative, proprio nella narrazione e nel recupero di una parte importante della storia del territorio e delle generazioni che lo hanno lavorato e abitato.

Anpi Tuscania è grata a coloro che hanno apposto la firma e a coloro che con curiosità, soprattutto giovani, hanno sollecitato non solo racconti ma anche dialogo e elaborazione di una storia di Tuscania che riguarda l’immediato dopo guerra, quando la lotta per la terra assunse, anche qui, toni epici e drammatici. Anpi Tuscania raccoglie questa istanza di approfondimento su quel periodo storico, che sarà oggetto di gruppi di lavoro per essere meglio indagato valorizzandone il ricordo e il profondo significato politico e sociale.

E a ulteriore conferma di questo sentire sono le numerose firme e il sostegno anche di coloro che hanno diversamente accompagnato Anpi Tuscania in questa campagna di sensibilizzazione, molte persone non residenti ma che lavorano e che tengono vive le relazioni con la città per la sua millenaria vocazione a luogo di cultura in transito.

Tra loro rappresentanti della cultura e rappresentanti di varie associazioni che operano a livello provinciale e regionale.

A suggellare la richiesta dell’Anpi fanno eco le successive domande inoltrate dalla minoranza e dalla “Cooperativa Lavoratori della terra”.

Le firme raccolte verranno consegnate al sindaco e all’amministrazione comunale, entro la prossima settimana.

Anpi Tuscania si aspetta una sollecita risposta dal sindaco e dalla sua maggioranza e chiede che sia stabilita, al più presto, la data per il conferimento della cittadinanza onoraria a Marisa Cinciari Rodano, con l’auspicio che giunga in tempo per esaudire il suo desiderio, espresso in diretta dal Supercinema, di ritornare a Tuscania.

Un piccolo passo per Tuscania e un grande passo per tutte le donne e il riconoscimento del loro contributo alla Costituzione italiana.

Anpi Tuscania



31 maggio, 2021