Sparatoria in un locale di Miami, due morti e almeno venti feriti

Miami – Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. Due persone sono rimaste uccise e circa venti sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante un concerto in un locale di Miami, in Florida. Uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.

Polizia americana

Lo riporta il Miami Herald. Secondo quanto scrive il quotidiano, la sparatoria è avvenuta intorno a mezzanotte durante un concerto che si teneva in una sala da biliardo. Tre persone sarebbero arrivate a bordo di un Suv e avrebbero cominciato ad aprire il fuoco sulla folla con fucili d’assalto e pistole.

“Sono sulla scena di un altro atto vile e mirato di violenza armata, in cui sono state colpite oltre 20 vittime e 2 sono purtroppo morte – ha scritto su Twitter il capo della polizia di Miami Alfredo Ramirez -. Questi sono assassini a sangue freddo che hanno sparato indiscriminatamente in mezzo alla folla e noi cercheremo giustizia. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia delle vittime”.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

— Alfredo “Freddy” Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021