Terapie intensive occupate al 12 per cento da pazienti Covid, è il dato più basso da novembre

Roma - Lo riferisce l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Roma – Si allenta la pressione della pandemia sugli ospedali. La percentuale a livello nazionale di posti letto nelle terapie intensive occupata da pazienti Covid scende al 12 per cento. Si tratta del valore più bassi da novembre 2020.

Coronavirus – Belcolle – La struttura di terapia intensiva

A riferirlo è l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che si è basata su una rielaborazione dei dati sul virus forniti dalla protezione civile. La rilevazione mostra anche che nessuna delle regioni italiane supera la soglia di allerta, che per quanto riguarda le terapie intensive è fissata al 30 per cento dei posti occupati da pazienti Covid.

Stando a quanto riporta l’Agenas, i dati sono ancora più positivi se si comparano con quelli del 29 marzo, quando le terapie intensive erano occupate al 41 per cento dai pazienti Covid.

Per quanto riguarda il Lazio, la percentuale è del 16 per cento.

31 maggio, 2021