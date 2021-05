Un comitato per difendere il lago di Bolsena

Ambiente - Venti comuni del Lazio e dell'Umbria hanno aderito al nascente Biodistretto

Bolsena – Riceviamo e pubblichiamo – Il nascente Biodistretto lago di Bolsena si presenta con un video.

Protagonista la bellezza. È questo il prezioso valore identitario che il nascente Biodistretto lago di Bolsena vuole custodire, mostrando in un bel video i suoi incantevoli panorami, le sue risorse naturalistiche, i suoi borghi ricchi di storia, cultura e tradizioni, le produzioni agricole d’eccellenza, il turismo e gli sport ecologici, la biodiversità a ogni livello del suo ecosistema.

Ad oggi, sono venti i comuni aderenti al comitato promotore, laziali e umbri, uniti in un patto di corresponsabilità insieme a produttori biologici, scuole, associazioni, operatori turistici e strutture ricettive, per la difesa ambientale di questa vasta area geografica che si estende per oltre mille chilometri quadrati e conta circa 56mila abitanti.

Il fulcro dello sviluppo economico è la promozione dell’agricoltura biologica, per tutelare il bacino idropotabile del distretto vulsino, a beneficio anche della pesca, del turismo e soprattutto della salute dei cittadini.

Biodistretto lago di Bolsena

Gruppo animazione del comitato promotore

30 maggio, 2021