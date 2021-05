“Vaccini ai maturandi, già 40mila prenotati”

Coronavirus - Lo fa sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Vaccini ai maturandi: grande successo di adesioni, lunedì 31 alle 22 si chiuderanno le prenotazioni. Al momento sono 40mila i prenotati, a cui verrà data una copia della costituzione della repubblica italiana.

Prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale www.salutelazio.it;

Vaccini: open week AstraZeneca festa della Repubblica aperto dai 18 anni in su: mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno.

La prenotazione avverrà sulla App Ufirst con ticket virtuale a partire da lunedì 31 maggio in 50 hub di somministrazione. Disponibili complessivamente 50mila dosi, richiami a fine agosto.

Percentuali di copertura della popolazione target alla mezzanotte del 28 maggio. Over 90: 99,9% prima dose, 90% seconda dose. Over 80: 93% prima dose, 86% seconda dose. Over 70: 85% prima dose, 38% seconda dose. Over 60: 75% prima dose, 20% seconda dose. Il 46% della popolazione adulta ha ricevuto la prima dose di vaccino. Oltre il 21, 5% ha completato il ciclo vaccinale.

Alessio D’Amato

Assessore Sanità e Integrazione sociosanitaria regione Lazio

Condividi la notizia:











29 maggio, 2021