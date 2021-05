“Vaccini, minori restrizioni e riaperture guideranno la ripresa economica”

Coronavirus - L’Ocse: "Pil dell'Italia crescerà al 4,5% nel 2021, al 4,4%, nel 2022"

Roma – L’aumento dei vaccini in Italia, insieme a minori restrizioni con le conseguenti riaperture guideranno la ripresa economica del paese. A dirlo è l’Ocse, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa nel nuovo Outlook, prevedendo l’allentamento di molte restrizioni entro questa estate. La campagna vaccinale in Italia, si legge, “sta accelerando dopo un inizio lento, ostacolato principalmente da problemi di approvvigionamento e distribuzione a livello europeo e dall’incertezza sugli effetti collaterali”.

Viterbo – Centro di vaccinazione anti Covid alla Grotticella

Il Pil dell’Italia crescerà al 4,5% nel 2021, parallelamente alla campagna di vaccinazione contro il Coronavirus e rimarrà sostenuto, al 4,4%, nel 2022. Il Prodotto interno lordo dell’Italia dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia del 2019 nella seconda metà del 2022, afferma l’Ocse, precisando che i consumi riprenderanno con la progressiva revoca delle misure restrittive contro il virus.

“Il grande stimolo del governo, l’aumento dei tassi di vaccinazione e l’allentamento delle restrizioni guideranno la ripresa economica. Il settore manifatturiero e le esportazioni guideranno la ripresa, poiché la crescita globale rimbalza, sostenendo gli investimenti del settore privato. Maggiori investimenti pubblici, compresi quelli basati sui Next Generation EU, contribuiranno ulteriormente ad attirare gli investimenti privati. Il settore dei servizi si riprenderà con l’allentamento delle restrizioni e la vaccinazione della popolazione più a rischio”, scrive l’Ocse.

“Resta una sostanziale incertezza sull’evoluzione del virus. C’è la possibilità di nuove varianti più contagiose e letali che siano più resistenti ai vaccini esistenti, a meno che vaccinazioni efficaci non siano rapidamente e completamente diffuse ovunque”, si legge ancora nell’Outlook. Nuovi contagi – si sottolinea – richiederebbero un nuovo round “di rigide misure di contenimento, con costi economici associati legati alla minore fiducia e spesa”.

31 maggio, 2021