Viterbese, Dal Canto a Viterbo per staff e mercato – Adopo e D’Angelo nomi caldi a centrocampo

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Dopo due settimane in Veneto, Dal Canto torna a Viterbo.

Il nuovo allenatore della Viterbese rientra nella Tuscia, dove è atteso dalla sua nuova avventura che partirà in maniera definitiva con il ritiro estivo.

Prima, però, ci sono da sistemare alcuni aspetti con i quali la società vuole giocare d’anticipo: la composizione dello staff e il calciomercato.

Tra i collaboratori che affiancheranno il tecnico originario di Castelfranco Veneto spicca la presenza dello storico vice Giuliano Lamma, mentre come preparatore dei portieri verrà confermato Paolo Gobattoni. Il tutto in attesa dell’ufficializzazione degli ultimi componenti che completeranno lo staff.

Per quanto riguarda il mercato, dopo aver quasi chiuso la trattativa per l’acquisizione di Volpicelli (rientrato alla Salernitana dopo il prestito al Matelica) la dirigenza pensa a rinforzare il centrocampo con alcuni nomi di spessore. Piace sempre Serrotti ma oltre all’ex Arezzo, vecchia conoscenza di Dal Canto, i nomi caldi sono due.

Il primo è Adopo, che dopo il prestito semestrale dal Torino potrebbe rimanere un’altra stagione nella Tuscia per continuare a crescere, mentre il secondo è D’Angelo. Reduce da una stagione alla Sambenedettese con 26 partite e quattro reti, il calciatore classe ’85 ha giocato otto anni e mezzo all’Avellino, con cui si è reso protagonista del doppio salto dalla serie D alla serie B, campionato in cui ha disputato ben cinque stagioni consecutive. Prima della Samb, per lui anche due stagioni alla Casertana.

Per entrambi, così come per Volpicelli, le prime novità potrebbero arrivare a metà della prossima settimana, quando il presidente Romano e il direttore sportivo Facci inizieranno a muoversi anche per alcuni giovani, sia da acquisire a titolo definitivo che in prestito da società di serie A e serie B.

Samuele Sansonetti

30 maggio, 2021