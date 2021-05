Viterbo presenta la cartolina in onore di Dante Alighieri

Cultura - L'iniziativa di oggi pomeriggio nell'ambito del programma "1321-2021 Dante 700"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Viterbo è uno dei primi comuni italiani a dare il via alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante e fa parte dei comuni scelti da Poste italiane nel Lazio, per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità.

Per l’evento, che si è svolto oggi sabato 29 maggio in occasione della manifestazione “Citta di Viterbo 1321-2021 Dante 700”, presso piazza del Plebiscito, alla presenza del sindaco Giovanni Maria Arena e di diverse autorità locali e di alcuni rappresentanti aziendali, sono stati realizzati un annullo filatelico e una cartolina.

L’iniziativa filatelica è parte integrante del programma dei nuovi impegni per i comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato lo scorso anno dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Poste italiane

Condividi la notizia:











29 maggio, 2021