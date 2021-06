247esimo anniversario della guardia di finanza, attenzione ai divieti in via Tommaso Carletti

Viterbo - Domani, mercoledì 23 giugno, dalle 8 alle 12

Viterbo – Via Tommaso Carletti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In occasione del 247esimo anniversario della fondazione del corpo della guardia di finanza, si rendono necessari alcuni provvedimenti alla sosta e alla circolazione veicolare.

Domani 23 giugno, dalle 8 alle 12, in via Tommaso Carletti, nel tratto tra il civico 15 e il civico 39 compreso, sarà istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati, per tutte le categorie di veicoli.

Durante lo svolgimento della cerimonia, gli agenti di polizia locale e gli altri organi di Polizia Stradale potranno intervenire con ulteriori deviazioni e interruzioni del traffico (ord. n. 279 del 17/6/2021, polizia locale).

Comune di Viterbo

22 giugno, 2021