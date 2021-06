2,5 milioni di dosi in arrivo entro la fine della settimana

Cronaca - Si andranno ad aggiungere ai 3,5 milioni già in distribuzione tra le regioni

Cronaca – Sono in arriva in Italia altre 2,5 milioni di dosi del vaccino anti-Covid entro la fine della settimana. Si andranno ad aggiungere ai 3,5 milioni di dosi già in fase di distribuzione tra le regioni italiane.

Coronavirus – Vaccino

Nello specifico, quelle in arrivo sono suddivise tra 370mila del siero monodose Johnson&Johnson, 400mila di Moderna e 1,7 milioni di Astrazeneca. Le dosi arriveranno all’hub vaccinale della difesa a Pratica di Mare, poi da lì verranno smistate su tutto il territorio nazionale.

Sale nel frattempo a 35 milioni 483mila 853 il numero di dosi somministrate in Italia dall’inizio della campagna vaccinale. 23 milioni 141mila 310 persone hanno ricevuto almeno la prima dose, 12 milioni 294mila 543 hanno completato la vaccinazione anche con la seconda, mentre 711mila 231 sono state immunizzate con il siero monodose.

Domani, inoltre, inizia la campagna vaccinale di massa vera e propria. Dalla mezzanotte sarà infatti possibile prenotare il vaccino senza più alcuna distinzione tra fasce di età.

2 giugno, 2021