Domani passa la Mille Miglia: divieti di sosta, deviazioni al traffico e spostamento capolinea Francigena

Comune - Tutte le limitazioni alla circolazione per la gara che attraverserà Viterbo il 17 giugno

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In occasione della 39esima rievocazione storica 1000 Miglia, in programma il prossimo 17 giugno, il comando di polizia locale ha predisposto l’apposita ordinanza (n. 268 del 14/6/2021) con una serie di misure finalizzate alla disciplina della circolazione e della sosta veicolare.

Viterbo – La Mille Miglia attraversa la città dei papi

Queste le principali:

– dalle ore 16,30 fino al termine della manifestazione, previsto per le ore 24, sarà interdetta temporaneamente la circolazione veicolare, al momento del passaggio delle vetture partecipanti all’evento, nelle seguenti vie e piazze: SR2 via Cassia nord (tratto di competenza), strada Toscanese, via della Palazzina, piazza Caduti Aviazione dell’Esercito, tangenziale Ovest, piazza Martiri delle foibe istriane, via Faul, via El Alamein, piazza Martiri d’Ungheria, via Ascenzi, piazza del Plebiscito, via Roma, piazza delle Erbe, corso Italia (verrà percorso dai partecipanti nel senso di marcia piazza delle Erbe – piazza Verdi), piazza Verdi, via f.lli Roselli, viale R. Capocci, via Santa Maria in Gradi;



– dalle ore 7 alle ore 24 divieto di sosta con rimozione forzata 0/24 nell’area di parcheggio di piazza Martiri d’Ungheria;



– dalle ore 13 alle ore 24 divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli nell’area di parcheggio a Valle Faul;



– dalle ore 16 fino a cessata necessità divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli in via Faul e in via El Alamein, ad eccezione dei mezzi dei partecipanti e dei residenti settori A – D – CS;

– dalle ore 6 alle ore 24 interruzione della circolazione veicolare e divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli in via San Clemente;



– dalle ore 18 fino alle ore 23,30 divieto di sosta e di circolazione in piazza San Lorenzo (ad esclusione di residenti e autorizzati);



– dalle ore 17 i flussi veicolari provenienti da via Garibaldi verranno deviati in via Annio;



– dalle ore 16 i flussi veicolari provenienti da via Cairoli, via E. Bianchi e via Santa Maria in Volturno verranno deviati verso via Santa Maria in Volturno;



– dalle ore 17 i flussi veicolari provenienti da via Mazzini e diretti in corso Italia verranno deviati su via Casa di Santa Rosa;



– dalle ore 14 alle ore 24 il capolinea degli autobus di linea urbani della società Francigena S.r.l. di Viterbo sarà trasferito nell’area adiacente il terminal Cotral in via tangenziale Ovest;



– dalle ore 14 alle ore 24 e comunque fino a cessata necessità, nell’area adiacente il terminal Cotral, in via tangenziale Ovest, compresa l’area sottostante il cavalcavia, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi della Soc. Francigena s.r.l. di Viterbo;



Le suddette misure di interdizione della sosta e della circolazione si intendono derogate per i mezzi di soccorso, emergenza e di polizia, in servizio d’istituto, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione pedonale.



Gli agenti di polizia locale e gli altri organi di polizia stradale, durante tutta la durata della manifestazione, potranno intervenire con ulteriori deviazioni e interruzioni del traffico.

Comune di Viterbo

16 giugno, 2021