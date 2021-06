Viterbo - Petizione per andare subito alle urne - Clamoroso autogol di Arena

Condividi la notizia:











Viterbo – Oltre 3700 cittadini firmano per andare al voto e il sindaco prende anche per il culo…

Clamoroso autogol del sindaco Arena che questa mattina non sapendo che fare, visto che la città è in perfetto ordine, il verde è tutto all’inglese, la monnezza è bella ordinata nei cassonetti, a San Faustino si vive come a Beverly Hills senza violenza e senza risse, ci ride sopra. Ne viene fuori una presa per il culo dei cittadini. Incredibile!

c.g.

– Clicca per votare la petizione: La città allo sbando – Subito alle urne per eleggere una nuova amministrazione a Viterbo

Articoli: Gruppo consiliare Pd: “Prima si porrà fine alla disastrosa esperienza politica di Arena e meglio sarà per tutti” – “La stampa non è destinata a servire coloro che governano, bensì quelli che sono governati…” di Carlo Galeotti – Barelli (Forza civica): “Poche duemila firme? Il sindaco dica quante servono e se si raggiungono se ne va…” – Frontini: “Viterbesi, tirate fuori il coraggio e metteteci la faccia” – Circolo Pd Viterbo: “Giunta senza nessuna credibilità, si vada alle elezioni subito…” – La città allo sbando, subito alle urne per eleggere una nuova amministrazione di Carlo Galeotti

Condividi la notizia:











5 giugno, 2021