49,5 gradi a Vancouver, almeno 134 morti per il caldo da venerdì

Vancouver – Ondata di caldo estremo nel distretto di Vancouver, in Canada. Nella giornata di ieri sono stati toccati i 49,5 gradi e almeno 134 persone sono morte da venerdì per le temperature record.

Quella che si è abbattuta su Vancouver è un’ondata di calore senza precedenti nella storia del paese. La temperatura record di 49,5 gradi è stata raggiunta a Lytton, un piccolo paese nel sud-ovest del Canada. “Alle 16,20 la stazione di Lytton ha battuto ancora una volta i record di temperatura giornalieri e storici”, ha twittato l’Environment and climate change Canada (Eccc), il dipartimento del governo canadese responsabile del coordinamento delle politiche e dei programmi ambientali.

Il dipartimento di polizia di Vancouver ha affermato di aver ricevuto molte chiamate per i decessi dovuti alle alte temperature. La polizia ha anche chiesto alla popolazione di chiamare il numero 911 solo per le emergenze, dal momento che le numerose morti per il caldo avevano esaurito le risorse in prima linea e ritardato i tempi di risposta.

Le morti sono attualmente sotto inchiesta. La maggior parte delle persone che hanno perso la vita a causa dell’improvvisa ondata di caldo eccezionale erano anziani.

