“Con 5 mln sosteniamo la formazione per micro e piccole imprese”

Regione Lazio - L'assessore Di Berardino sul bando bando “Fondo nuove competenze”

Condividi la notizia:











Roma – “Con 5 milioni di euro sosteniamo le micro e le piccole imprese in programmi di formazione aziendale. Il bando “Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale” nasce come misura integrativa regionale al Fnc del Governo nazionale e deriva da una duplice esigenza.

Claudio di Berardino

Innanzitutto vogliamo contrastare gli effetti della crisi innescata dalla pandemia e che ha avuto effetti molto significativi per le imprese più piccole. Finanziando la formazione vogliamo aiutarle a rafforzare la competitività dando risposta ai nuovi fabbisogni aziendali in termini di nuove o rinnovate competenze. Dall’altra parte, valorizzando la professionalità di lavoratrici e i lavoratori, innalziamo la loro qualità del lavoro e li poniamo in una condizione di maggiore forza nel mercato del lavoro.

Non ultimo è da sottolineare che il bando nasce nell’ambito del nuovo Piano delle politiche attive del Lavoro, elaborato dopo un attento processo di condivisione con le parti sociali e che si dota, complessivamente, di circa 250 milioni di euro”.

Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.

Condividi la notizia:











22 giugno, 2021