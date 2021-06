72enne investe un bambino di tre anni, la patente gli era stata revocata

Milano - La macchina era sotto sequestro - Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni

Condividi la notizia:











Milano – Era alla guida di una macchina posto sequestro e con la patente revocata. E ha investito un bambino di tre anni, che ora lotta tra la vita e la morte.

Vigili del fuoco

È successo ieri al parco lago nord di Paderno Dugnano, in provincia di Milano. A dare la notizia è la l’Ansa. Secondo quanto scrive l’agenzia, all’uomo alla guida, 72 anni, era stata tolta la patente.

L’uomo, come scrive la Stampa, al momento dell’incidente avrebbe perso il controllo dell’auto all’interno del parco e avrebbe sfondato una recinzione piombando sul bambino. La macchina sarebbe infatti precipitata lungo una scalinata alla fine della quale c’era il piccolo. Non è ancora chiaro il motivo dell’incidente, gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un malore.

Il 72enne, al momento, è intubato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Il bimbo è invece ricoverato, anche lui in condizioni critiche, all’ospedale di Bergamo. Il guidatore è indagato per lesioni gravissime e guida senza patente.

Condividi la notizia:











3 giugno, 2021