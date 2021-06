“Sant’Anna ospedale di comunità, raccolte mille firme”

Capranica - Consegnate dal consigliere comunale Francesco Virgili al comitato per la struttura di Ronciglione

Capranica – Riceviamo e pubblichiamo – Il consigliere comunale Francesco Virgilidi Capranica ha consegnato circa 1000 firme, da lui raccolte tra i capranichesi che desiderano vedere pienamente funzionante l’ospedale Sant’Anna di Ronciglione.

A riceverle, l’altra sera, il Comitato Amici del Sant’Anna, rappresentato da Antonio Tosi e Fabio Troncarelli. Un sodalizio civico che tanto ha fatto e sta facendo per potenziare e rinnovare la struttura ospedaliera.

“Quando ho iniziato la raccolta delle firme – dichiara Francesco Virgili – qualcuno ha commentato con sarcasmo questa mia iniziativa e l’ha bollata come inutile.

Invece – prosegue Virgili – i miei concittadini hanno compreso perfettamente il valore di questa dimostrazione di sana democrazia. Anche a Capranica la gente ha a cuore le sorti dell’ospedale di Ronciglione, depotenziato da una politica regionale miope e non rispettosa delle esigenze dei cittadini elettori.

Tutte le firme raccolte nei comuni del comprensorio – conclude Virgili – saranno consegnate la prossima settimana in regione. I cittadini hanno diritto alla salute e alla sicurezza.”

Tra gli obiettivi del Comitato Amici del Sant’Anna, c’è quello di trasformare l’attuale Casa della salute in un Ospedale di Comunità. Una struttura per ricoveri brevi e per pazienti a bassa intensità di cura, a gestione prevalentemente infermieristica, da 20 posti letto fino ad un massimo di 40, oltre agli ambulatori, la radiologia, ecografia, ematologia, ortopedia sportiva, ortodonzia e laboratorio analisi.

Inoltre, il Comitato sollecita l’ARES per l’assegnazione di una seconda ambulanza, poiché una è insufficiente, e l’amministrazione comunale di Ronciglione per l’area di atterraggio dell’eliambulanza.

Consigliere comunale Francesco Virgili, Lista “Per migliorare Capranica”

3 giugno, 2021